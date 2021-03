푸본현대생명, 금융소비자보호 완전판매 실천 선포

[아시아경제 오현길 기자] 푸본현대생명은 금융소비자보호법을 준수하고 완전판매 실천을 다짐하기 위해 금융소비자보호를 위한 완전판매 실천 선포식을 개최했다고 23일 밝혔다.

이재원 푸본현대 사장과 준법감시인, 법인 및 개인영업본부장, 소비자보호총괄책임자 등은 이날 본사 대회의실에서 금융소비자보호 헌장을 제정하고 완전판매확약서에 서명했다.

푸본현대는 지난해 12월부터 금소법 대응을 위해 태스크포스팀(TFT)을 조직, 3월부터 임직원과 설계사를 대상으로 금소법 내재화 교육을 시행하고 있다.

이재원 사장은 "금융소비자에 대한 권익보호는 우리의 최우선 가치이며, 금소법을 준수하고 소비자의 권익보호를 위해, 제도개선과 완전판매를 위해 끊임없이 노력하겠다"고 말했다.

