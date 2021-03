양천구, 중·고등학생 대상 ‘진로나침반’ 운영

중·고등학생 진로적성검사(무료) 대상자 선착순 모집...매월 10일까지 선착순 12명씩, 전문 상담사와 1:1 심층상담

[아시아경제 박종일 기자] 양천구(구청장 김수영)의 진로직업체험지원센터에서는 올 3월부터 12월까지 ‘한국가이던스’와 연계된 진로적성 검사도구를 사용한 진로적성검사·상담 프로그램 ‘진로나침반’을 운영한다.

이 프로그램은 학생들의 흥미, 능력, 진로 가치관을 탐색·발견, 효과적인 진로 선택을 돕기 위해 운영, 신청대상은 지역내 중·고등학교 청소년으로 매월 10일까지 선착순 12명을 모집, 무료로 진행된다.

진로적성검사를 희망하는 청소년은 진로직업체험지원센터 홈페이지에 신청하면 된다.

선정된 학생은 온라인으로 진로적성검사를 한 후 검사결과를 토대로 전문 진로상담사와 함께 1:1 맞춤형 심층상담을 진행한다.

구는 대면 또는 비대면으로 진행되는 전문상담을 통해 학생들이 장래에 대한 막막한 불안에서 벗어나 자신을 이해하고 진로를 준비하는데 디딤돌 역할을 할 수 있도록 지원한다는 방침이다.

자세한 내용은 구 홈페이지와 양천진로직업체험지원센터에서 문의할 수 있다.

김수영 양천구청장은 “계속되고 있는 코로나 19의 영향으로 진로 탐색의 어려움을 겪는 청소년들에게 좀 더 실질적이고 계량화된 진로탐색프로그램이 절실한 실정”이라면서 “이번에 진행되는 내일그림 진로적성검사 프로그램인 ‘진로나침반’을 통해 청소년들의 꿈을 구체적으로 탐색하는 기회가 되기를 바란다”고 말했다.

