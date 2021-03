이부진 호텔신라 사장 작년 연봉 49억원…전년대비 50%↑

코로나19 충격에 작년 직원 평균 연봉은 15%↓

[아시아경제 김지희 기자] 지난해 코로나19 여파로 호텔신라 직원의 평균 연봉이 15% 감소한 가운데 이부진 사장의 연봉은 50% 넘게 증가한 것으로 나타났다.

22일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 지난해 이 사장은 전년 대비 52.6% 증가한 48억9200만원의 연봉을 받았다. 이 가운데 급여는 11억8400만원이었고, 상여금이 37억100만원, 기타 근로소득은 700만원으로 집계됐다.

호텔신라 측은 상여금에 대해 "어려운 대외 경영환경 속에서 경영 역량과 리더십 발휘를 통해 지난해 매출액 3조1881억원 달성 및 지속적인 회사 성장, 발전을 위한 사업별 경쟁력 유지, 조직 안정 등에 기여한 점을 고려했다"고 전했다.

아울러 "2017~2019년 사업 성과가 좋았던 때의 중장기 인센티브가 한꺼번에 반영된 것"이라고 설명했다.

반면 지난해 호텔신라 직원들의 평균 연봉은 전년 대비 15.3% 줄어든 5000만원에 그쳤다. 호텔신라는 지난해 코로나19 충격으로 1853억원의 영업손실을 기록해 적자 전환했다.

