발행 44일만 광진사랑상품권 150억 완판

서울 자치구 중 8번째 완판... 발행액 대비 50%인 75억 원 사용 완료…골목상권 살리는 효자 역할 톡톡

[아시아경제 박종일 기자]광진구(구청장 김선갑)가 코로나19로 어려움을 겪고 있는 소상공인을 위해 발행한 ‘광진사랑상품권’ 판매를 완료했다.

구는 위축된 소비심리를 회복시키기 위해 지난 2월3일 설 명절을 앞두고 총 150억 원 규모의 광진사랑상품권을 발행, 소상공인과 구민들의 호응에 힘입어 출시 44일 만에 조기 완판했다.

특히 이번 광진사랑상품권은 발행일 당일에는 판매액이 61억 원을 넘어섰으며, 총 판매액을 일일 판매액으로 환산할 경우 하루 평균 약 3억4000만 원이 판매된 것으로 나타났다.

또 이번 판매기간 동안 상품권의 결제금액은 총 75억 원 상당으로, 발행액 대비 50%가 사용돼 힘든 시기를 보내고 있는 소상공인 가맹점의 매출에 실질적인 도움을 준 것으로 평가됐다.

광진사랑상품권은 구민들에게는 할인된 가격과 소득공제 혜택을 통해 경제적 부담을 줄이고, 제로페이 가맹점에는 결제수수료 경감과 매출 증대 효과까지 제공해 지역경제를 살리는 역할을 톡톡히 하고 있다.

현재 광진구 내 제로페이 가맹점은 마트, 학원, 카페 등 9500여 개에 이르며, 지난해 4월 광진사랑상품권 첫 발행 이후 약 4400여 개가 증가하는 등 제로페이 가맹점 수와 소비자 이용률이 꾸준히 증가하고 있는 추세다.

김선갑 구청장은 “광진사랑상품권은 코로나19로 위축된 지역상권을 살리고 소상공인과 구민 모두가 혜택을 누릴 수 있는 효자 상품권”이라며 “올 하반기 광진사랑상품권 150억 원 추가 발행을 통해 지역상권에 활력을 불어넣겠다”고 말했다.

구는 골목상권 활성화와 지속적인 소비 촉진을 위해 지난해 235억 원에서 올해 65억을 확대해 상·하반기 총 300억 원 규모의 광진사랑상품권을 발행할 예정이다.

