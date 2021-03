전대진 금호타이어 대표 사임…신임 대표에 정일택 연구개발본부장

최근 통상임금 소송 패소에 책임지고 용퇴

[아시아경제 김지희 기자] 전대진 금호타이어 대표이사 사장이 사임했다. 최근 통상임금 소송 패소에 대한 책임을 지고 사의를 표한 것으로 알려졌다. 후임은 정일택 연구개발본부장(부사장)이 선임됐다.

금호타이어는 22일 임시 이사회를 열어 정일택 부사장을 사장으로 승진 임명하고 대표이사로 선임했다고 밝혔다. 이날 전 대표가 사의를 표하면서 이사회가 소집됐다. 전 대표는 상근 고문으로 위촉됐다.

앞서 지난 11일 대법원은 금호타이어 근로자 5명이 회사를 상대로 낸 임금 청구 소송 상고심에서 원심 판결을 파기하고 사건을 광주고등법원으로 돌려보냈다.

후임인 정 신임 대표이사는 전남대 화학공학과, 고분자공학과(석사)를 졸업한 뒤 1988년 금호타이어에 입사했다. 이후 KTG법인장과 OE영업본부장, 품질본부장과 연구개발본부장 등을 역임했다.

금호타이어는 5월7일 임시주주총회를 열고 정 신임 대표의 이사 선임안을 의결할 계획이다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr