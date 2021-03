광진구 '2022년 민·관협치사업' 공모

민과 관 협력 추진할 수 있는 공익적 사업 4월30일까지 접수…광진구민 및 단체 누구나 신청 가능

[아시아경제 박종일 기자] 광진구(구청장 김선갑)가 오는 4월30일까지 구민과 함께 지역문제를 발굴, 해결해나가는 ‘2022년 민관협치사업’을 공모한다.

신청은 광진구민 또는 지역 내 단체이면 누구나 참여 가능, 계획 수립 및 실행, 평가 과정에서 민과 관이 협력, 추진할 수 있는 공익적 성격의 사업을 제안하면 된다.

신청을 원하는 구민·단체는 4월30일까지 구 홈페이지에 게재된 제안서를 작성, 동 주민센터를 방문하거나 구 홈페이지, 이메일 또는 팩스로 제출하면 된다.

제안된 사업들은 각 담당 부서 실행 가능성 검토와 공론장·엠보팅 등을 통한 구민 의견수렴 과정을 거쳐 7월 중 최종 선정된다.

선정된 사업은 오는 2022년 지역사회혁신계획 사업 일환으로 추진될 예정이며, 사업 운영 전반에는 사업을 직접 제안한 구민·단체, 분야별 전문가, 광진구 협치회의 위원, 관련 부서 공무원 등이 함께 참여하게 된다.

공모 관련 기타 자세한 사항은 구청 홈페이지 내 안내문을 참고하거나 광진구청 기획예산과로 문의하면 된다.

김선갑 구청장은 “민과 관이 함께 사업을 계획하고 실행하는 과정을 통해 지역의 발전을 이끌 협치 기반을 조성하고자 한다”며 “광진구의 변화를 위해 함께 머리를 맞대고 고민해주길 바란다”고 말했다.

한편, 구는 지난해에도 2021년 민관협치사업 공모를 통해 1인가구 관계망 형성체계 구축사업, 주민의 힐링쉼터 사업 등 총 10개 사업을 발굴·운영하고 있다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr