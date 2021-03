제주항공, 4월 관광비행 항공권 판매…8만9000원부터

[아시아경제 이동우 기자] 제주항공 제주항공 089590 | 코스피 증권정보 현재가 25,350 전일대비 450 등락률 -1.74% 거래량 131,398 전일가 25,800 2021.03.22 11:23 장중(20분지연) 관련기사 제주항공, 인천~호치민 화물 노선 운항제주항공, 잇따른 안전사고 사과…교육·점검 강화제주항공, 국제선 취항 12년 동안 3615만명 수송 close 은 다음달 면세쇼핑이 가능한 무착륙 국제관광비행을 5편 추가 운항한다고 22일 밝혔다.

은 다음달 매주 토요일인 3일, 10일, 17일, 24일(2회), 인천국제공항을 출발해 일본 대마도 상공을 선회하고, 다시 인천국제공항으로 돌아오는 무착륙 국제관광비행편을 운항한다. 해당 항공편은 면세품 구입이 가능하며, 탑승시에 반드시 여권을 지참해야 한다.

항공권 운임은 유류할증료와 공항시설사용료를 포함한 편도총액운임 기준 8만9000원부터 판매한다. 홈페이지와 모바일앱, 웹에서 이날부터 구매 가능하다. 해당 항공편은 감염병 확산 방지를 위해 편당 114석만 판매하며 예약시 사전좌석 지정이 불가해 인천공항 카운터에서 선착순으로 좌석이 지정된다.

은 롯데면세점, 신라면세점, 신세계면세점 등 주요 면세점들과의 제휴를 통해 온·오프라인 면세점 할인 혜택을 제공하고, 이밖에도 기내 이벤트와 추첨을 통해 다양한 경품도 증정한다.

은 지난해 12월12일 국내 최초로 무착륙 관광비행을 시작했다. 운항 첫 달의 평균 탑승률 37.9%에서 이달 기준 평균 92.1%까지 늘었다.

관계자는 "탑승률이 지속적으로 증가하는 등 다소 생소했던 운항 초기에 비해 무착륙 관광비행에 대한 여행객들의 관심이 높아지고 있다"고 말했다.

