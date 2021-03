"항체 부족시 3번 맞아야" UAE, 시노팜 백신 추가접종 검토

[아시아경제 조현의 기자] 아랍에미리트(UAE)는 중국 제약사 시노팜의 코로나19 백신을 2차 접종한 후에도 항체가 충분히 생기지 않는 사례가 발생하자 일부에게 3차 접종을 하는 것을 검토하고 있다.

21일(현지시간) 워싱턴포스트에 따르면 UAE에 시노팜 백신을 공급하는 G42 헬스케어의 수석 연구원 왈리드 자헤르는 이날 현지 라디오 방송에서 이같이 밝혔다.

2차 접종 이후 항체 수치가 낮은 사람은 추가 접종을 할 수 있다는 것이다. 자헤르는 다만 "3차 접종이 필요한 사람은 극소수"라고 강조했다.

UAE에선 앞서 지난 10일 보건담당 대변인 파리다 알-호사니가 시노팜 백신 3차 접종 필요성을 처음으로 언급한 바 있다.

월스트리트저널은 이와 관련해 "의사들이 시노팜 백신 2차 접종 후에 항체가 거의 없거나 생성되지 않은 사례가 있다고 밝혔다"며 "이는 시노팜 백신의 면역 효과에 대한 의구심을 낳을 수 있다"고 보도했다.

시노팜은 자사 백신의 코로나19 예방 효과가 79.34%라고 밝혔다. 이는 모더나나 화이자 백신보다 15% 포인트가량 낮은 수준이다.

