전국연합학력평가 23~25일 실시…온라인 시험도 제공

온라인 응시자는 홈페이지에서 교시별 문제 제공

고3 국어·수학 '공통+선택', 계열 무관 탐구 2과목

[아시아경제 한진주 기자] 서울시교육청이 23일부터 25일까지 전국 고등학생 97만여명을 대상으로 전국연합학력평가를 실시한다.

22일 서울시교육청은 사회적 거리두기 단계에 따라 학교 밀집도 원칙에 맞춰 23일 고1, 24일 고2, 25일 고3을 대상으로 연합학력평가를 분산해 진행한다고 밝혔다.

자가격리 등으로 집에서 응시하는 학생들을 위해 영역별 시작 시간에 맞춰 전국연합학력평가 온라인시스템에서 교시별 문제지를 제공할 예정이다. 재택 응시자의 경우 성적 처리는 제공되지 않는다.

이번 전국연합학력평가에서는 2022학년도 대학수학능력시험 체제에 맞춰 4교시 한국사 답안지를 분리 제공한다. 고2·고3의 경우 탐구 영역에서 계열 구분 없이 최대 2과목을 선택하여 응시해야 한다.

이번 평가는 2022학년도 수능 체제 변화에 맞춰 준비 방향을 설정할 수 있는 첫 시험이다. 고3의 경우 2022년 수능 체제에 맞춰 국어와 수학 영역에서 '공통과목+선택과목' 구조로 시험을 치른다. 3학년 국어, 수학 영역의 경우 ‘공통과목’ 점수를 활용한 선택과목 점수 조정 절차를 거친 후 표준점수와 등급을 산출한다.

서울시교육청은 "3개 학년 모두 교육과정에 충실하고 참신하면서도 사고력과 문제해결능력을 측정하는 문항으로 구성해 학교 수업에 충실한 학생이면 해결할 수 있도록 출제했다"고 설명했다.

