금융보안원, 클라우드 기반 '원격 데이터분석센터' 오픈

[아시아경제 이광호 기자]금융보안원은 언제 어디서나 빅데이터를 안전하고 편리하게 분석할 수 있는 클라우드 기반의 원격 데이터분석센터를 22일 오픈했다고 밝혔다.

이용자는 데이터전문기관을 통해 결합하거나 금융데이터거래소를 통해 구매한 데이터를 원격 데이터분석시스템에서 분석한 후 결과만 반출 가능하다.

다양한 보안 전문 기술을 적용해 안전한 보안 환경을 구축하고 이용자를 위한 편리한 데이터 분석 인프라를 마련해 편의성과 보안성을 동시에 제공한다.

원격 데이터분석센터는 금융보안원의 데이터전문기관 포털 또는 금융데이터거래소를 통해 이용할 수 있다.

김영기 금융보안원 원장은 "편의성과 보안성을 동시에 갖춘 원격 데이터분석센터 오픈을 통해 가명정보의 안전한 활용을 촉진할 수 있는 금융데이터인프라가 마련됐다"며 "금융, 통신, 유통 등 다양한 분야의 데이터가 원격 데이터분석센터를 통해 적극 분석·활용됨으로써 데이터 경제가 크게 성장할 수 있기를 기대한다"고 말했다.

