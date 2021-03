[명품컬렉션] 캘러웨이골프 오디세이 텐 "역대급 정렬 시스템"

"역사상 가장 뛰어난 정렬 시스템."

캘러웨이골프 오디세이 ‘텐(Ten)’ 시리즈(사진)다. 남자 세계랭킹 ‘톱 10’ 가운데 7명이 말렛 퍼터를 선택한 것에 주목해 개발한 모델이다. 업그레이드된 헤드 디자인부터 독특하다. 알루미늄과 스테인레스 스틸, 열가소성 폴리우레탄(TPU) 등 다양한 소재가 최적의 위치에 배치됐다. "오리지널 투볼 퍼터 대비 관성모멘트는 32% 증가한 반면 퍼팅 시 헤드 뒤틀림은 20% 감소시켰다"고 설명했다.

여기에 볼 스피드 일관성 38%, 탑 스핀 일관성도 44%나 좋아졌다. 총 10종으로 선택의 폭을 넓혔다. 가장 눈에 띄는 모델은 투볼 텐, 바로 오디세이 대표 아이콘이다. 전 세계 누적 판매량 600만개를 돌파한 스테디셀러다. 최근 골프용품시장의 화두로 떠오른 트리플 트랙 기술이 눈에 띈다. 배열시력을 강화시켜 정렬의 일관성과 정확도를 높여주는 역할을 수행한다.

스트로크 랩 샤프트는 한 단계 업그레이드됐다. 무게를 7g 더 줄여 보다 견고하게 완성했다. 골퍼들은 백스트로크 길이는 물론 임팩트 시 페이스 앵글, 임팩트와 템포에서의 헤드 스피드 등 스트로크과정에서 안정감을 느낀다. 마이크로힌지 스타 인서트 기술은 뛰어난 직진성과 빠른 볼 구름을 생성하는 동력이다. 견고한 타구감과 개선된 타구음으로 이어진다. 그립은 피스톨과 오버사이즈 두 가지다.