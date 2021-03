G마켓·옥션, 롯데프리미엄아울렛 입점…“명품 아울렛이 모바일로”

[아시아경제 임춘한 기자] 이베이코리아에 롯데프리미엄아울렛이 신규 입점했다. G마켓과 옥션은 오는 28일까지 이번 입점을 기념하는 프로모션을 열고, 롯데프리미엄아울렛의 전국 6개 점포별 인기 상품을 특가에 판매한다.

이번 행사에서는 매일 업데이트 되는 데일리딜을 통해 인기 상품을 최대 59% 특가에 선보인다. 22일에는 닌자 초고속블렌더와 푸드프로세서, 미소페 남성 세미 페니로퍼, 아식스 타이거 남여 공용 스니커즈 캐쥬얼화 젤 PTG를 판매한다. 23일에는 아식스 남여공용 스니커즈화 라이트 트레이너, 헬리덴티 프리미엄 치약을 선보인다.

전국 점포별 베스트 상품도 선보인다. 파주점 대표 상품으로 프로스펙스 여성 키높이 워킹화 원더힐 엣지, 로즈몽 여성시계 RS#55-01IV가 있다. 동부산점에서는 토탈아트 도유 티팟 1인세트를, 이천점에서는 앤클라인 캐주얼 크로스백, 베네통 프린팅 벨트 롱 원피스, 지프 남녀공용 리라이어블 데일리 백팩을 준비했다.

프리미엄 멤버십 스마일클럽 회원에게 20% 할인쿠폰을, 전체 회원에게는 15% 할인쿠폰을 제공한다. 각 쿠폰은 최대 2만원까지 할인 적용된다. 또한, G마켓 전용 캐시백 이벤트도 진행한다. 결제가격 기준 10만원 이상 구매 시 G마켓과 옥션에서 현금처럼 사용가능한 스마일캐시 5000원을 제공한다.

이베이코리아 관계자는 “이번 입점을 통해 롯데프리미엄아울렛의 전국 6개 지점 상품을 언제 어디서든 간편하게 쇼핑할 수 있게 됐다”며 “앞으로도 상품을 다양화하고 고객 신뢰를 향상시킬 수 있도록 지속적으로 대형 유통사와의 견고한 파트너쉽을 이어갈 계획”이라고 말했다.

