몸집 줄이고 연봉 올리는 4대시중銀…평균 연봉 1억 눈앞

[아시아경제 송승섭 기자]비대면·디지털 금융의 확산으로 시중은행의 몸집 줄이기가 가속화되고 있는 가운데 평균 급여 수준은 빠르게 상승한 것으로 나타났다.

21일 KB국민·신한·우리·하나 등 4개 은행의 사업보고서에 따르면 지난해 소속 직원의 1인당 평균 급여액은 9800만원으로 전년보다 200만원 가량 늘었다.

은행별로는 국민은행이 1억4000만원으로 가장 높았고, 이어 하나은행(9700만원), 신한은행(9600만원), 우리은행(9500만원) 순이었다.

평균연봉과 반대로 직원 수는 지난해 말 5만7896명으로 2017년 6만457명과 비교하면 2561명(4.2%) 줄었다. 기간제를 제외한 정규직과 무기계약직은 5만7540명으로 같은 기간 2797명(4.9%) 줄어 감소세가 더 컸다. 기간제 근로자의 경우 2917명에서 3999명으로 1082명 증가했다.

직원 감소 폭이 가장 컸던 곳은 하나은행으로 1293명이 줄었다. 국민은행이 625명의 직원을 줄이며 뒤를 이었고 우리은행(475명), 신한은행(168명) 순이었다.

인력이 줄고 연봉 수준이 오르면서 10억원대에 달하는 퇴직금을 받는 퇴직자도 등장했다. 지난해 시중은행들은 3년 치 임금에 학자금과 전직 지원금 등을 제시하는 등 희망퇴직 보상을 더욱 늘리는 분위기다.

하나은행의 지난해 '연봉 톱5'는 모두 관리자급 퇴직자들로 12억원대의 연봉을 수령했다. 10억2200만원을 받은 지성규 하나은행장보다 높은 수준이다. 이들 중 4명은 퇴직금으로만 10억원 이상을 받았다.

우리은행도 부장대우급 명예 퇴직자가 ‘연봉 톱5’를 차지했다. 지난해 연봉으로만 최대 8억7000만원을 받아 5억5300만원을 받은 권광석 우리은행장보다 2~3억 가량 더 받았다 5명 중 2명은 8억원이 넘는 퇴직금을 받았고 3명은 7억원대였다.

국민은행과 신한은행도 ‘톱5’중 허인 행장과 진옥동 행장을 제외한 4명이 모두 퇴직자였다. 퇴직금은 7억~8억대 초반이었다.

한편 현장 점포 역시 빠르게 줄고 있다. 영업점의 통폐합 및 축소 작업이 진행된 결과다. 하나은행이 102개를 줄여 영업점 감소 폭이 가장 컸고, 국민은행과 우리은행이 각각 85개, 56개를 줄인 것으로 파악됐다. 신한은행이 17개를 줄였다.

