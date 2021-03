옥션, 해외 먹거리 할인전…맛 없으면 무료 반품

[아시아경제 임춘한 기자] 옥션은 오는 22일부터 28일까지 ‘옥션 별미 해외의 맛’ 편을 통해 다양한 해외 먹거리 할인 기획전을 진행한다고 21일 밝혔다.

옥션 별미는 평균 고객만족도 4점 이상의 검증된 상품을 모아 소개하는 옥션의 대표 식품 프로모션이다. 불만족 시 무료 반품이 가능하고, 스마일클럽에게는 덤을 증정하는 혜택 등으로 좋은 반응을 얻고 있다. 추천 상품으로는 캐나다에서 항공 직송으로 온 활랍스터(700g), 상큼한 맛이 일품인 캘리포니아산 블랙라벨 오렌지(16과), 호주산 청정 소고기 척롤(250g·3팩) 등이 있다.

옥션 전회원에게 7000원 이상 구매 시 최대 1만원까지 할인 가능한 10% 중복 할인쿠폰을 제공한다. 스마일클럽 회원에게는 12% 중복 할인쿠폰을 추가로 증정한다. 쿠폰은 행사기간 중 매일 3장씩 다운받을 수 있다. 옥션 신선/가공식품 구매가 처음이거나 지난 1년간 구매 내역이 없는 고객에게는 최대 7000원까지 할인 가능한 30% 할인쿠폰을 추가 지급한다.

옥션 관계자는 “해외여행이 어려운 시기에 세계 각지의 다양한 먹거리를 집에서 맛볼 수 있도록 이번 프로모션을 기획했다”며 “해외의 신선식품 이외에도 조리가 간편한 즉석식품과 나라별 시그니처 음식을 저렴한 가격과 풍성한 혜택으로 만나볼 수 있다”고 말했다.

