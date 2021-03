천리안2B호 대기질 관측 영상 인터넷으로 본다

환경위성센터, 22일부터 홈페이지에서 서비스 개시

[아시아경제 김봉수 기자] 과학기술정보통신부는 22일부터 환경 감시 위성인 천리안위성 2B호의 아시아 대기질 관측 영상 대국민 서비스를 국립환경과학원 환경위성센터 홈페이지를 통해 개시한다고 21일 밝혔다.

이번에는 우선 검증 수준이 높은 이산화질소, 에어로졸(Aerosol Optical Depth), 오존, 유효 운량, 자외선 관련 산출물 3종(식물 반응 지수, 비타민D 합성 지수, DNA 영향 지수) 등 총 7종의 영상을 실시간 제공한다. 화산분화 등 재난 발생 시에는 이산화황 영상까지 총 8종의 산출물 영상을 제공한다.

대표적 산출물 중 하나인 이산화질소 농도 영상은 주로 자동차, 화력 발전소 등에서 내연기관 연소과정을 통해 발생하며, 장기 노출 시 기관지 질환 등을 유발하고, 오존 및 에어로졸 생성에도 기여하는 오염물질이다.

일단 PC 화면으로만 영상을 볼 수 있지만 하반기부터는 모바일로도 확인 가능하다. 지속적인 연구를 통해 오존 및 광화학스모그 발생에 영향을 미치는 포름알데히드(HCHO), 글라이옥살(C2H2O2)의 농도 영상 등도 순차적으로 공개할 예정이다.

천리안위성 2B호는 지난해 2월19일 발사돼 우주궤도상에서 상태 점검을 거쳤다. 2020년 11월부터는 환경위성센터를 중심으로 대기질 관측 영상 검증 및 영상 공개 서비스 체계 구축 등을 추진 중이다.

정부는 2020년 11월18일 대기질 관측 영상을 처음으로 공개한 후 환경위성센터를 중심으로 4개월간 2020년 겨울 아시아 대기질 국제공동 조사(2020년 11~12월), 관측영상에 대한 국제검증(2020년 8월·내외 20개팀 협력) 등을 통해 대기질 관측자료의 정확도를 개선해왔다.

이 자료들은 향후 아시아 지역의 대기오염물질 특성 분석에 활용되는 등 체계적인 국가 대기환경정책 수립에도 적극 기여할 수 있을 것으로 기대된다.

이창윤 과기정통부 거대공공연구정책관은 “천리안 2B호의 대기질 관측영상 대국민 서비스를 마지막으로, 정지궤도위성 2A호(기상 및 우주기상 관측) 및 2B호(해양 및 대기질 관측) 개발 및 정규운영 개시를 완수했다”면서 “올해 개발에 착수한 천리안 3호를 비롯하여 천리안 2A/2B호의 후속위성 등이 적기에 개발·발사돼 국가정책 등에 효과적으로 활용될 수 있도록 할 것”이라고 말했다.

김봉수 기자 bskim@asiae.co.kr