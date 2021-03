25살 청년 경기신보, 19일 창립행사…"보증 그 이상의 가치 제공"

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기신용보증재단이 창립 25주년을 맞아 19일 수원 영통 광교신도시 경기도경제과학진흥원 광교홀에서 기념행사 및 미래전략 선포식을 갖고 새 도약을 선언했다.

이날 행사는 코로나19 확산 방지 및 사회적 거리두기 실천의 일환으로 온라인 비대면 방식으로 진행됐다.

경기신보는 이날 창립 기념행사에서 글로벌 금융환경의 급격한 변화와 4차 산업혁명이라는 큰 흐름에 맞춰 새로운 패러다임을 준비하고, 미래 10년에 대비하기 위한 '2030 미래성장 발전전략'을 마련하고, 이를 위해 비전전략 체계를 개편했다고 밝혔다.

또 신규 비전으로 '보증 그 이상의 가치를 제공하는 비즈니스 성공 파트너'를 선포했다. 비전은 경기신보에서 축적한 보증관련 지식과 경험을 바탕으로 새로운 조직, 기술, 지식들과 체계적으로 결합, 고객의 가치를 창조해 경기도 중소기업ㆍ소상공인의 비즈니스 성공을 지원해 나가는 성공 파트너를 의미한다.

경기신보는 이날 도내 중소기업과 소상공인 중심의 보증서비스를 체계적으로 수행하고, 정체성과 비전을 담은 이미지를 구현하기 위한 CI(기업 이미지)도 공개했다.

CI는 경기신보를 상징하는 영문 이니셜 GC(Gyeonggi+Credit)를 조합한 형상으로 제작됐다. 경기신보의 핵심가치인 '존중'과 '가치'를 변하지 않는 다이아몬드로 형상화해 경기신보가 가지는 영원한 신뢰의 의미를 담았다는 게 회사측 설명이다.

이날 행사는 ▲신규 CI 공개 ▲유공직원에 대한 도지사 및 이사장 표창 수여 ▲도지사 및 도의회 의장 축하영상 시청 ▲이사장 창립 기념사 ▲비전 선포식 ▲재단 25년사 슬라이드 영상 시청 ▲축하 떡 절단 ▲폐회 순으로 진행됐다.

이민우 경기신보 이사장은 기념사에서 "코로나19라는 특수한 상황에서 실시간 화상을 통해 창립행사를 하는 것이 낯설지만, 이렇게나마 직원들의 얼굴을 마주하고 함께 할 수 있어 진심으로 기쁘다"며 "만 1년이 넘는 코로나19 기간동안 임직원 중 단 한 명의 확진자 없이, 건강하고 안전한 조직이 될 수 있었던 것은 임직원 스스로가 성숙한 시민의식을 바탕으로 방역지침을 준수했기 때문"이라고 감사함을 전했다.

이어 "돌이켜보면 재단의 역사는 국가적 경제위기 순간에 빛났으며, 지난해 코로나19 상황에서 '100일간의 기적'으로 회자될 만큼 경기도 경제방역의 실질적 주체로 인정받았다"며, "이것은 오래전의 성과가 아니며, 운이 좋았던 성과도 아니다. 지금 함께하는 우리 임직원 모두가 저녁은 물론 휴일까지 반납하며 헌신적으로 도내 중소기업과 소상공인 지원에 노력한 결과"라고 덧붙였다.

또 "위기의 상황은 끝나지 않았고, 우리가 바라는 일상으로의 회복도 단순한 과거로의 복귀는 아닐 것"이라며 "지금까지도 임직원 모두가 각자의 자리에서 최선을 다했지만, 창립기념을 맞아 새로운 마음가짐으로 더욱 적극적인 태도와 도전적인 자세를 겸비해 달라"고 당부했다.

