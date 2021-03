최태원 회장 작년 보수 33억원…SK 1인 평균급여액 9600만원

[아시아경제 서소정 기자] 최태원 SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 250,500 전일대비 3,500 등락률 +1.42% 거래량 271,511 전일가 247,000 2021.03.19 15:30 장마감 관련기사 대한상의 취임 1주 앞두고 보폭 넓히는 최태원SK 투자 中농식품기업, 자회사 IPO 추진…지분가치 'UP'자회사 잔치에 모회사는 울상…SK바사 상장날, 케미칼 급락 '불안' close 그룹 회장이 작년 SK㈜에서 33억원의 보수를 받았다.

19일 SK㈜가 공시한 사업보고서에 따르면 최 회장은 작년 SK㈜에서 급여 23억원과 상여 10억원 등 총 33억원을 받았다.

SK㈜ 연봉 1위는 조대식 SK수펙스추구협의회 의장으로 급여 17억원과 상여 37억5200만원 등 총 54억5200만원을 받았다.

장동현 SK㈜ 사장은 46억9900만원을 받았다.

안정옥 SKMS연구위원이 퇴직소득 18억8400만원을 포함한 30억6900만원을, 박성하 SK C&C 대표는 22억1700만원을 각각 받아 상위 5위에 이름을 올렸다.

SK㈜의 직원 수는 4220명으로, 1인 평균 급여액은 9600만원으로 집계됐다.

