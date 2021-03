[포토]문석진 서대문구청장 "사회적경제 발전 위해 코스타리카와 협력"

코스타리카 정부 관계자 초청 간담회 열고 양국 간 사회적경제 협력 논의



[아시아경제 박종일 기자] 전국 사회연대경제 지방정부협의회 회장인 문석진 서대문구청장이 17일 서울 중구 더플라자호텔 루비홀에서 열린 ‘코스타리카 정부 관계자 초청 간담회’에 참석해 양국 간 사회적경제 상생 발전을 위한 협력 의지를 피력했다.

전국 사회연대경제 지방정부협의회가 주최한 이날 행사는 두 나라의 사회적경제 동향을 공유, 협력 방안을 논의하며 지속가능한 발전을 확대하기 위해 마련됐다.

간담회에는 협의회 초청으로 방한한 로돌포 솔라노 끼로스(Rodolfo Solano Quir?s) 외교부장관과 아드리아나 솔라노 라끌레(Adriana Solano Lacl?) 외교부 대외정책국장 등 코스타리카 정부 관계자 4인과 협의회 소속 지자체장 및 자문위원 등이 참석했다.

문석진 회장은 환영사에서 “코로나 위기 가운데 한국에서는 기업의 사회적 역할이 주목받고 있고 사회적경제기본법 제정에도 박차를 가하고 있다”며 “동반성장 파트너로서 코스타리카와 다양한 분야에서 협력을 공고히 해 나가길 바란다”고 말했다.

이에 대해 로돌포 솔라노 장관은 “지금과 같은 재난상황을 극복하는 데 있어 사회적경제가 매우 중요하다”며 “이를 위해 두 나라가 연대와 협력을 이뤄 가자”고 말했다.

