中매체들, 美 외교적 결례 맹비난…험악한 첫 대면

양제츠 "중국 사회와 체제를 바꾸려는 시도는 헛수고"

왕이 "잘못된 동맹 보호한다면 국제관계 정상적 발전 어려울 것"

[아시아경제 베이징=조영신 특파원] 중국 매체들이 중ㆍ미 알래스카 고위급 회담(2+2)에서 미국 측이 외교적 결례를 범했다면서 미국 측을 맹비난했다.

또 회담 첫날 양제츠 공산당 외교 담당 정치국원과 왕이 외교 담당 국무위원 겸 외교부장의 모두 발언을 전달하면서 중국의 단호한 입장을 미국 측에 전달했다고 보도했다.

19일 중국중앙(CC)TV와 신화통신, 펑파이 등에 따르면 미ㆍ중 고위급 회담에 참석한 중국 측 대표단 관리는 회담 첫날 상황을 브리핑하면서 미국 측의 외교적 결례와 무례를 지적했다.

이 관리는 "중국은 성의를 다해 앵커리지에서 미국 측과 전략 대화에 임하면서 사전 합의한 절차와 일정에 따라 대화를 나눌 준비를 했다"고 밝혔다. 그는 "그러나 미국 측은 회담 모두 발언 시간을 크게 초과했고, 중국의 대내외 정책을 무리하게 공격하고 지적했으며 분쟁을 일으켰다"고 비난했다. 그는 "이는 손님을 대하는 도리가 아니며 외교 의례에도 맞지 않는다"면서 "중국은 이에 대해 엄중히 응대했다"고 말했다.

미국에서 토니 블링컨 국무장관과 제이크 설리번 백악관 국가안보보좌관이, 중국에서는 양 정치국원과 왕 외교부장이 각각 참석한 18일(현지시간) 회담은 초반부터 거친 언사가 오가는 험악한 분위기 속에서 시작됐다.

양 정치국원은 이날 "미국에는 미국식 민주주의가 있고, 중국에는 중국식 민주주의가 있다"며 "중국은 평화적 발전의 길을 고수하고 국제 및 지역 평화와 발전을 위해 노력하고 있다"고 강조했다.

그는 "미국은 인권 문제가 많다"면서 "미국은 자신들의 문제를 해결하지 못하면서 중국의 인권과 민주주의에 대해 무책임한 발언을 하고 있다"고 비난했다. 양 정치국원은 이어 중국 인민들은 중국 공산당 지도부와 중국의 정치체제를 진심으로 지지하고 있다"면서 "중국 사회와 체제를 바꾸려는 시도는 헛수고가 될 것"이라고 덧붙였다.

왕 부장은 "홍콩 등 중국 내정에 대한 심각한 간섭은 중국민들 사이에서 강한 분노를 불러일으켰다"면서 우리(중국)는 이를 단호하게 반대한다고 말했다. 그는 이어 "우리가 출국하기 직전 홍콩 관리들에 대한 제재 조치를 발표한 것은 정상적인 환대 방식이 아니다"며 "주권과 존엄성을 지키려는 중국민들 확고한 의지를 흔들지 못할 것"이라고 불쾌감을 여과 없이 드러냈다.

왕 부장은 그러면서 "미국이 동맹이라는 이유로 일부 국가의 말에 귀를 기울이고 심지어 그들의 잘못된 말과 행동으로부터 그들을 보호한다면 국제 관계가 정상적으로 발전하기 어려울 것"이라고 경고했다.

베이징=조영신 특파원 ascho@asiae.co.kr