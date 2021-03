[아시아경제 김유리 기자] 현대백화점은 압구정본점 등 전국 16개 점포 식품관에서 울릉도 자연산 부지갱이, 전호나물 등 제철 봄나물을 판매한다고 19일 밝혔다.

겨우내 울릉도에 내린 눈이 녹는 3월에 짧게 출하되는 자연산 부지갱이, 전호나물은 일반 재배 출하된 상품보다 맛과 향이 뛰어나고 식감이 부드러운 것이 특징이다.

