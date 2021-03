송유명 나주소방서 소방장, 전국 경진대회 ‘2위’

‘도로에선 항상 멈춰서고 보고 건너요’ 주제 발표



전남소방, 지난해 이어 ‘2년 연속’ 우수 강사 배출

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 송유명 나주소방서 소방장이 ‘제7회 전국 소방안전강사 경진대회’에 전남소방본부 대표로 참가, 전국 2위를 차지했다.

19일 전남소방본부(본부장 마재윤)에 따르면 이번 경진대회에서 송 소방장은 ‘도로에선 항상 멈춰서고 보고 건너요’라는 주제로 발표해 우수상인 소방청장상을 수상했다.

어린이들이 도로에서 일어날 수 있는 사고 유형에 따른 안전수칙을 쉽고 재미있게 설명해 호평을 받았다.

특히 소방캐릭터를 활용한 교통안전 스티커북 교보재를 활용하고, 따라 부르기 쉽게 안전 숫자송을 제작해 어린이들의 눈높이에 맞춰 강연을 진행한 점에서 높은 평가를 받았다.

전남소방은 지난해 제6회 소방안전강사 경진대회 전국 2위에 이어 올해에도 최고의 소방안전강사를 배출하게 됐다.

송 소방장은 “대회를 위해 많은 도움과 조언을 주신 분들께 감사하다”며 “소방안전강사로서 올바른 소방안전문화가 정착 될 수 있도록 더욱 노력하겠다”고 밝혔다.

마재윤 소방본부장은 “매년 대회를 통해 소방안전교육 전문 강사를 발굴·육성해 도민에게 더 나은 소방안전교육을 제공해 안전한 전남을 만들 것”이라고 밝혔다.

한편 올해로 7회째를 맞은 소방안전강사 경진대회는 안전교육의 표준화와 소방안전강사 교수역량 및 우수강사를 발굴·육성하기 위해 소방청 주관으로 매년 개최되고 있다.

이번 대회는 전국 19개 시·도 중 1차 예선을 통과한 10개 시·도 대표 소방안전강사들이 참가해 열띤 경쟁을 펼쳤다.

