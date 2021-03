기아 윤필상 영업부장, 누적판매 4000대 '그랜드 마스터' 등극

[아시아경제 유제훈 기자] 기아는 윤필상 대전 서천지점 영업부장이 누계판매 4000대를 기록, '그랜드 마스터(Grand Master)'에 올랐다고 19일 밝혔다. 기아는 윤 부장에게 상패와 포상차량인 K9을 수여했다.

기아의 그랜드 마스터는 누계판매 4000대를 달성한 우수 영업직 사원에게 주어지는 영예다. 윤 부장 이전까지 그랜드 마스터에 오른 인원은 단 15명에 그친다. 기아는 누적 판매 대수에 따라 스타(2000대), 마스터(3000대), 그랜드 마스터(4000대), 그레이트 마스터(5000대) 등의 칭호를 부여한다.

지난 1988년 기아에 입사한 윤 부장은 연평균 120대의 우수한 판매실적을 유지하며 입사 33년만에 누계 판매 4000대를 돌파, 16번째 그랜드 마스터에 올랐다. 윤 부장은 대전지역 첫 그랜드 마스터란 기록도 남기게 됐다.

윤 부장은 "고객과 한번 맺은 인연은 평생 인연으로 생각하며 끊임없이 노력해온 결과 그랜드 마스터라는 과분한 칭호를 받게 됐다"며 "모든 영광을 고객들에게 돌리며, 앞으로도 매 순간 고객과 함께 고민하고 호흡하며 고객들이 원하는 최고의 대안을 찾으려 노력하겠다"고 밝혔다.

