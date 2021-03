웨이브, ‘클라크 시스터즈’ 등 라이프타임 시리즈 공개

[아시아경제 구은모 기자] 온라인동영상서비스 웨이브가 라이프타임(Life Time) 채널의 TV무비와 리얼리티 해외 예능 시리즈들을 OTT 최초로 공개한다고 19일 밝혔다.

라이프타임의 TV 무비는 단편영화 형태로 스릴러, 로맨스, 유명인의 일대기 등 다채로운 주제의 작품들을 선보이며, 지난 한 해에만 100편 이상을 선보인 바 있다.

이날부터 웨이브에서 즐길 수 있는 TV 무비는 총 10개 작품이다. 먼저 ‘전설의 가스펠 그룹, 클라크 시스터즈’는 가스펠을 주류 음악으로 끌어올리며 그래미 무대에도 선 클라크 다섯 자매의 이야기를 다뤘다. 이 작품은 미국 방송영화 비평가 협회 주관 시상식인 제26회 크리틱스 초이스 어워드에서 최우수 TV 무비 후보로 선정되며 평단의 인정을 받았다.

또한 소설가 버지니아 앤드류스의 베스트셀러를 영화화한 ‘카스틸 시리즈’ 5편과 스릴러 장르의 끝판왕이라 불리는 ‘게스트 하우스의 살인자’ ‘수상한 이웃’ ‘의문의 가족사진’ ‘자매의 비밀’까지 여러 작품이 예정돼 있다.

웨이브는 라이프타임 채널의 예능 프로그램도 공개한다. ‘나의 Fit 파트너’는 완벽한 몸매의 트레이너가 직접 살을 찌우고 초고도비만 도전자와 함께 다이어트에 참여하는 프로젝트 예능 시리즈다. ‘나의 Fit 파트너’ 시즌 1·2가 모두 웨이브에 공개된다. 이외에도 ‘백만장자와 결혼하기 시즌 1, 2’, ‘리얼 러브 트립’ 등 인기 콘텐츠들이 현실적이지만 유쾌하게 풀어내는 사랑 이야기를 선보인다.

한승희 웨이브 해외편성사업팀 유닛장은 “미국에서 큰 화제를 일으킨 라이프타임 채널 콘텐츠가 웨이브 이용자들에게도 많은 흥미를 줄 수 있을 것으로 판단돼 수급을 결정했다”고 말했다.

