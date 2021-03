동대문구 창업지원센터 화상회의실 마련

[아시아경제 박종일 기자] 동대문구(구청장 유덕열)는 코로나19로 인해 위축된 개인과 기업의 창업 활동을 활성화하기 위해 동대문구 창업지원센터에 화상회의실을 구축했다.

동대문구 창업지원센터 B동 2층에 조성된 화상회의실은 모니터, 전자칠판, 캠, 마이크 등의 화상회의용 전문 장비를 갖췄다. 최대 15인 까지 수용 가능하며 기업 영상 회의, 비즈니스 미팅, 웹 세미나 온라인 교육도 가능하다.

또 방음이 가능한 1~2인용 소형 스마트워크부스도 설치해 개인 재택 근무나 소규모 비대면 회의에도 활용할 수 있다.

이밖에도 동대문구 창업지원센터에는 화상회의실 외에도 창업활동에 필요한 메이커스페이스가 구축돼 있다.

창업자 아이디어를 구체화할 수 있는 필라멘트 압출 방식의 3D프린터 3대와 레이저조각기 1대가 비치돼 있으며, 창업지원센터에서 시행하는 별도의 안전 교육 이수 후 사용할 수 있다.

코로나19 발생 추이에 따라 교육 프로그램은 추후 편성될 예정, 현재 3D프린터와 레이저조각기를 활용한 시제품 제작을 비대면으로 진행하고 있다.

화상회의실과 메이커스페이스를 이용할 구민은 동대문구 창업지원센터에 문의하면 된다.

유덕열 동대문구청장은 “위축된 창업 활동을 지원하기 위해 비대면 업무공간을 제공하고 있다”며 “구민 참여형 프로그램으로 지역 상생 거점 센터의 위상을 높이겠다”고 밝혔다.

