조오섭 의원, 주민과 쌍방향 소통 ‘온택트 의정보고회’ 개최

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 조오섭 국회의원(더불어민주당·광주 북구갑)이 오는 20일 오후 3시 ‘온택트 의정보고회’를 개최한다.

줌(ZOOM)과 유튜브 채널로 생중계되는 이번 보고회는 주민 누구나 참여하는 쌍방향 소통 방식으로 진행된다.

이날 보고회는 김태년 민주당 당대표 직무대행(원내대표), 진선미 국토교통위원장, 우원식 민주당 국가균형발전특별위원장, 이인영 통일부장관, 고민정 우리아이국회의원모임 공동대표의 축사와 함께 강기정 전 청와대 정무수석의 깜짝 출연도예정됐다.

특히 축사는 ▲국민의힘 가짜뉴스 반박 기자회견의 배경과 2·4부동산공급 대책 ▲국정감사 우수의원 4관왕 ▲국가균형발전에 대한 광주의 전략 ▲평화와 통일 ▲아동학대방지 및 입양과 보호출산 등 조 의원의 주요 의정활동 성과와 더불어 의정철학과 미래비전에 대한 질의응답 형식의 신선한 진행방식이 눈길을 끌고 있다.

또 북구갑 지역의 주요현안인 광주역 개발, 호남고속도로 확장과 용봉IC 진출입로, 동아시아 플랫폼 등의 사업 추진현황 및 계획 보고에 이어 반재신, 이경호, 신수정 광주광역시의원들이 직접 각 선거구별 의정활동 성과와 주민 생활 밀접 사업에 대한 설명도 계획됐다.

이와 함께 온택트로 치뤄지는 의정보고회인 만큼 온라인 참여 주민들이 직접 질의응답하는 시간도 가질 예정이다.

조오섭 의원은 “이번 의정보고회는 10개월여의 의정활동에 대한 성과를 주민과 함께 나누고 평가하는 축제의 자리다”며 “코로나로 인해 직접 대면할 수 없는 아쉬움이 크지만 화상으로나마 쌍방향 소통할 수 있는 온택트 의정보고회를 준비한 만큼 많은 주민들이 참여해주시길 기대한다”고 말했다.

한편 조오섭 의원은 최근 LH사태와 관련한 ‘공직자 부동산 투기 근절 3법’을 비롯해 37개 법안을 대표발의하는 입법실적과 함께 더불어민주당 등 4개 기관에서 국정감사 우수의원으로 선정되는 등 의정활동에 대한 호평을 받고 있다.

