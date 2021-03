[아시아경제 온라인이슈팀] 그룹 애프터스쿨 출신 가희가 일상 사진을 올렸다.

18일 가희는 자신의 인스타그램에 바다에서 서핑 보드를 타고 찍은 사진을 게재했다.

2009년 걸그룹 애프터스쿨로 데뷔한 가희는 지난 2016년 사업가 양준무 씨와 결혼했으며 슬하에 두 아들을 두고 있다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr