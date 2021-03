환경부, 합천댐 등 147.4MW 수상태양광 조기 착공 추진

[세종=아시아경제 주상돈 기자] 환경부는 친환경 재생에너지인 수상태양광의 확산을 위해 올해부터 3년간 합천·군위·충주·소양강·임하 등 5개 댐에서 8개 사업 총 147.4MW 규모에 이르는 수상태양광사업의 조기 착공을 추진한다고 18일 밝혔다.

우선 올해 내로 합천댐(40MW)과 충주댐(2.4MW), 군위댐(3MW) 등 3개 댐에서 총 45.4MW 규모의 수상태양광 사업을 조기에 준공한다.

2022년까지는 소양강댐(8MW) 사업이 준공되고, 2023년에는 임하댐(45MW), 충주댐(20MW), 소양강댐(9MW), 합천댐(20MW)에서 총 94MW 규모의 사업이 준공될 예정이다.

특히 이번 수상태양광사업은 댐 주변지역 주민의 수용성을 높이고 지역과 상생할 수 있는 '주민참여형' 사업의 본보기로 추진된다. 지난해 8월에 착공하여 올해 12월 준공예정인 합천댐 수상태양광 사업(40MW·835억원)은 지역주민이 투자에 참여하여 향후 20년간 투자금 대비 최대 4∼10%의 고정수익을 받을 수 있도록 설계돼 지역주민의 수용성을 높인 대표적인 모범사례로 평가를 받고 있다.

김동진 환경부 수자원정책국장은 "댐내 수상태양광은 철저한 검증을 통해 환경 훼손없이 안전하게 시공·관리되고 있다"며 "탄소중립 실현의 든든한 버팀목이 되도록 환경 안전성을 전제로 한 기술개발과 제도개선으로 지속적으로 수상태양광 사업을 확대할 계획"이라고 말했다.

