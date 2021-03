속보[아시아경제 최석진 기자] 조남관 검찰총장 직무대행이 18일 전날 박범계 법무부 장관이 내린 수사지휘를 수용, 대검 부장검사 회의를 개최하겠다는 입장을 밝혔다.

다만 부장회의에 경험과 식견이 풍부하고, 검찰 내 집단 지성을 대표하는 일선 고검장들을 참여하게 하겠다고 밝혔다.

최석진 기자 csj0404@asiae.co.kr