충남 논산 공장화재 부상자 늘어 9명…실종자 수색은 진행 중

[아시아경제(논산) 정일웅 기자] 충남 논산 공장화재 부상자가 애초 7명에서 9명으로 늘었다. 실종된 공장직원 1명은 아직 소재가 파악되지 않았다.

18일 충남소방당국에 따르면 화재는 이날 오전 1시 50분경 충남 논산시 노성면 소재 전자부품 제조공장에서 발생했다.

소방당국은 화재신고를 접수하고 대응 2단계를 발령, 현장에 인력 300여명과 장비 30여대를 투입해 오전 5시 20분경 화재를 완전 진압했다.

이 사이 화재로 공장직원 4명과 인근 주민 2명, 현장에 출동한 구급대원 3명이 다쳐 병원에서 치료를 받고 있다. 이중 공장직원 2명은 심한 화상으로 중상을 입은 것으로 전해진다. 다친 주민들은 공장화재 당시 폭발로 깨진 유리창 등 파편에 맞은 것으로 소방당국은 보고있다.

현장에선 30대 공장직원이 실종되기도 했다. 현재 소방당국은 실종자 수색에 나선 상황이다.

경찰과 소방당국은 야간 작업자가 화학물질을 다루는 과정에서 폭발로 인한 화재가 발생한 것으로 보고 정확한 화재 원인과 피해 규모를 조사하는 중이다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr