삼성엔지니어링, 벤처투자펀드에 300억원 출자…ESG 사업화 속도

삼성엔지니어링이 벤처투자펀드에 약 300억원을 출자, 수소·탄소중립 기술확보와 사업화에 나선다고 18일 밝혔다.

삼성엔지니어링은 이날 공시를 통해 삼성벤처투자가 결성하는 300억원 규모의 신기술사업투자조합(SVIC 51호)에 출자한다고 밝혔다. 이번 투자조합은 삼성엔지니어링의 신사업 확대를 위해 유망 벤처회사를 발굴, 투자할 예정이다. 삼성엔지니어링은 벤처투자펀드에 출자한 것은 이번이 처음이라고 설명했다.

삼성엔지니어링은 친환경 미래에너지인 수소와 탄소중립 등의 신사업 육성을 위해 이번 투자조합을 결성하게 됐다고 밝혔다. 이번 투자를 통해 온실가스인 이산화탄소(CO₂)를 포집하고 활용하는 블루수소 기술 개발에 적극적으로 나설 예정이다. 삼성엔지니어링은 이미 C0₂ 포집, 저장, 주입 플랜트 분야에서 프로젝트 경험이 있어 수소, 탄소활용, 플라스틱 재활용 등 유망 기술을 보유한 벤처회사에 투자, 협업할 계획이다. 이를 통해 기술을 선점하고 상용화, 사업화에 나설 것이라고 덧붙였다.

삼성엔지니어링은 이번 수소와 탄소중립 사업화가 온실가스 배출 감소를 통한 기후변화대응에 기여할 것으로 기대된다면서 ESG(환경, 사회, 지배구조) 사업화를 통해 신성장동력을 확보하겠다고 밝혔다. 이 외에도 삼성엔지니어링은 하수처리와 소각로 운영사업을 중심으로 한 그린인프라 사업, 공단 에너지 최적화 컨설팅 사업, 혁신솔루션의 사업화 등 그린 기술 기반으로 한 미래성장동력 확보에 집중하고 있다.

삼성엔지니어링 관계자는 "이번 출자 규모는 5~6개의 벤처기업에 투자할 수 있는 규모이며, 연내 2건 이상의 투자를 계획하고 있다"라며 "이번 투자를 발판으로 지속적인 ESG 사업화 투자 확대를 통한 사업 포트폴리오 다각화를 이뤄가겠다"라고 밝혔다.

