中 "미중 고위급 회담 관건은 '상호존중'과 '평등한 대우'"

[아시아경제 금보령 기자] 중국이 미중 고위급 회담의 성공 조건으로 '상호존중'과 '평등한 대우'를 강조했다.

자오리젠 중국 외교부 대변인은 17일 정례브리핑에서 "양국이 이번 회담을 통해 의견 차이를 줄이고 건강하고 안정적인 관계를 회복하기 바란다"며 이같이 밝혔다. 미중 고위급 회담은 오는 18일 미국 알래스카 앵커리지에서 열린다.

젠 사키 미국 백악관 대변인이 최근 회담 의제로 신장과 홍콩 인권 문제를 거론한 것에 대해서는 "미국은 주권, 안전, 발전이익을 수호한다는 우리의 결심이 확고하다는 것을 잘 알 것"이라고 말했다. 신장과 홍콩 문제에 대해서는 물러서지 않겠다는 의미다.

이어 그는 "우리는 미국에 관련 상황을 설명하고 입장을 밝힐 것"이라면서도 "대화를 시작하기 전에 중국을 압박해서는 안 되고, 중국의 핵심이익에 해를 끼치는 행동을 해서도 안 된다"고 얘기했다.

자오 대변인은 또 "중국은 미국의 대화 요청에 응답함으로써 대화 재개와 관계 개선에 대한 우리의 뜻을 나타냈다"며 "양국은 역사·문화·제도가 서로 다르기 때문에 일부 문제에서 의견 차이가 있을 수밖에 없으니 서로 존중하고 평등하게 대우하는 게 중요하다"고 말했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr