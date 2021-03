포근한 봄 날씨를 보인 17일 서울 송파구 석촌호수에서 시민들이 활짝 핀 매화 주변을 거닐며 봄의 정취를 만끽하고 있다./김현민 기자 kimhyun81@

