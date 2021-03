[아시아경제 김혜민 기자] 대보그룹의 건설 계열사인 대보건설과 대보실업이 경력직 직원을 채용한다고 17일 밝혔다.

대보건설은 ▲건축 ▲토목 ▲안전·보건 ▲기계 ▲개발사업 ▲도시정비사업 ▲수주영업 ▲마케팅관리 ▲현장관리 ▲재경 부문에서 정규직 및 계약직 사업을 모집한다.

대보실업은 토목분야 경력직과 신입사원도 함께 모집하기로 했다.

지원자격은 모집부문에 따라 2~4년제 대학교 이상의 학력 보유자 또는 2~10년 이상의 경력 보유자다.

접수기간은 오는 24일까지며, 대보그룹 채용 홈페이지 또는 사람인 온라인 지원을 통해 접수하면 된다.

