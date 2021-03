고동진 삼성전자 사장 "반도체 관련 부품 수급 불균형 매우 심각"

[수원=아시아경제 우수연 기자, 정현진 기자] 고동진 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 82,200 전일대비 600 등락률 -0.72% 거래량 7,263,974 전일가 82,800 2021.03.17 13:28 장중(20분지연) 관련기사 삼성전자 소액주주만 215만…사상 첫 온·오프라인 동시 주총김현석 사장 "글로벌 1위 삼성 TV·생활가전, 프리미엄 제품으로 고객 경험 확장할 것"고동진 삼성전자 사장 "갤럭시 노트 지속할 것…올 하반기 출시는 어려워"" close IT·모바일(IM) 부문 사장이 최근 반도체 공급 부족 사태로 관련 부품의 수급 불균형이 심각하다고 평가했다.

고 사장은 17일 경기 수원컨벤션센터에서 열린 삼성전자 제52기 정기주주총회에서 스마트폰 제조사 반도체 공급 부족 사태와 관련한 질의에 이같이 답하고 "사업부장들이 어려운 상황에서도 출장 가서 협력사들을 만나고 문제 해결을 위해 모두 노력중"이라고 설명했다.

고 사장은 "매일 아침 부품 공급 문제와 관련해 임직원들이 달려들어 (해결하려) 노력하고 있다"면서 "100% 해결됐다고 말하긴 어렵고 2분기가 조금 문제인데, 모두가 노력하는 만큼 경영에 큰 차질이 없도록 결과로 보고 드릴 수 있도록 하겠다"고 말했다.

이날 주주총회에는 개인주주, 기관투자자, 김기남 부회장, 김현석 사장, 고동진 사장 등이 참석했다. 이날 주주총회에서 삼성전자는 ▲재무제표 승인 ▲사내·사외이사 선임 ▲감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 ▲이사 보수한도 승인의 건을 상정했다.

삼성전자는 주주 편의를 위해 올해 처음으로 주주총회를 온라인으로 중계했으며, 지난해에 이어 올해도 전자투표 제도를 도입했다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr