박영선, "소상공인 임대료 30% 감면…절반은 서울시가 지원"

'화끈 임대료 지원제' 발표…임대료 30% 낮춰

신청 임대인에게는 감면액의 절반(15%) 서울시가 지원

50~70% 세액공제도 받을 수 있어

[아시아경제 오주연 기자] 박영선 더불어민주당 서울시장 후보가 코로나19로 어려운 소상공인과 자영업자를 위해 임대료 감면에 나서겠다고 밝혔다. 소상공인의 임대료 부담을 30% 낮춰주고, 이를 신청하는 임대인에게는 감면액의 절반(15%)을 서울시가 지원하는동시에 50~70%에 이르는 세액공제도 받을 수 있도록 하겠다는 계획이다.

17일 박 후보는 서울 종로구 안국빌딩에서 기자회견을 열고, 서울시장에 취임하는 즉시 '착한 임대인 지원 조례'를 제정해 '화끈 임대료 지원제'를 시행하겠다고 발표했다.

박 후보는 "소상공인의 임대료를 30% 감면해주는 임대인에게 감면액의 절반(15%)을 서울시가 지원하겠다"고 말했다.

그러면서 "서울시에 화끈 임대료 지원을 신청하는 임대인은 감면 임대료의 절반을 지원받는 동시에 정부의 착한 임대인 세액공제(50~70%)도 적용받을 수 있다"고 덧붙였다.

이어 "임차인이 임대료 부담을 견디지 못해 영업을 중지하면, 이는 임차인만의 문제로 끝나지 않는다"며 "임대인도 상가 공실로 큰 손실을 입게 되고, 지방정부와 국가도 심각한 세수 손실과 복지비용 증가로 어려움을 겪을 수 밖에 없다"고 말했다.

박 후보는 또 "이미 발표한 20대 청년 창업가에게 대출해주고 30세부터 10년간 원금을 받는 '청년출발자산' 공약에, 소상공인과 청년창업자의 급여비용 등을 대출해 주는 '서울형 PPP(급여보호프로그램)제도' 또한 도입하겠다"고 다짐했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr