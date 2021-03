[특징주]폭스바겐發 K배터리 우려…삼성SDI, 뒤늦게 급락

[아시아경제 지연진 기자] 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 648,000 전일대비 32,000 등락률 -4.71% 거래량 362,765 전일가 680,000 2021.03.17 11:31 장중(20분지연) 관련기사 삼성SDI 사장 "기술 차별화·품질경쟁력 제고 등 내실 다지는 한해 준비"연기금 돌아왔나…넉달 만의 연속 순매수에 코스피 3060 안착오후에도 강보합 코스피…코스닥는 1% 넘게 상승 close 가 17일 독일 완성차업체 폭스바겐이 촉발한 국내 전기차 배터리 우려로 급락하고 있다.

삼성SDI는 이날 오전 11시15분 기준 전일대비 5% 하락한 64만6000원에 거래되고 있다. 전일대비 소폭 상승세로 거래를 시작한 삼성SDI는 장초반 하락세로 전환한 뒤 낙폭을 키우고 있다.

폭스바겐이 지난 16일(현지시간) 자사 전기차의 주력 배터리를 각형 통합 배커리셀를 적용하고 저사양 소재의 비중을 확대하기로 결정했다고 발표했다. 이는 원통형 배터리를 생산하는 LG에너지솔루션과 SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 214,000 전일대비 1,500 등락률 -0.70% 거래량 623,308 전일가 215,500 2021.03.17 11:31 장중(20분지연) 관련기사 韓 배터리株 끌어내린 폴크스바겐 주가 20% 급등‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제SK이노베이션, 외국인 7670주 순매도… 주가 -7.22% close 에 악재로 작용하면서 이들 종목 주가가 전날 크게 빠졌다.

삼성SDI의 경우 각형 배터리를 주력 생산하면서 전날 주가 하락폭은 크지 않았지만, 폭스바겐의 결정이 국내 전기차배터리 제조사 전반적으로 부정적인 요인으로 작용할 것이라는 전망이 나오면서 이날 삼성SDI 주가를 더 끌어내렸다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr