[특징주]휴온스, 미국에 코로나19 백신 주사기 공급 '상승세'

휴온스가 최근 미국 워싱턴주 시애틀시의 '코로나19 백신 주사기' 공급 업체로 선정됐다는 소식이 전해지면서 상승세다.

17일 오전 9시388분 현재 휴온스는 전일대비 2.49% 오른 5만7700원에 거래되고 있다. 장중 5만9100원까지 올랐다.

이날 휴온스는 휴온스USA가 최근 미국 워싱턴주 시애틀시의 '코로나19 백신 주사기' 공급 업체로 선정돼 1차 물량 납품을 마쳤다고 밝혔다.

휴온스가 공급하는 코로나19 백신 주사기는 국내 업체인 신아양행의 최소잔여형(LDS, Low Dead Space) 안전 주사기로, 휴온스 그룹의 미국 법인 휴온스USA를 통해 현지에 납품된다고 전했다.

또한 휴온스USA는 워싱턴주 병원협회(WSHA, Washington State Hospital Association)로부터 요청을 받아 국산 주사기 3개 업체의 샘플을 제출했으며, 그 중 신아양행 주사기가 최종 테스트를 통과하면서 코로나19 백신 주사기 정식 공급 업체로 선정됐다고 밝혔다.

휴온스가 공급한 LDS 안전 주사기는 미국 최대 규모의 공공 백신 접종 장소인 시애틀 루멘 필드 이벤트 센터에서 사용됐으며, 2차 물량부터는 시애틀시 외 워싱턴 주 지역 의료 기관 등에도 공급될 예정이다. 3월 내 230만개의 주사기가 공급되고, 4월 이후 월 350만개 이상의 물량이 공급될 예정으로 시애틀시 외 각종 의료기관 및 미국 기타 지역 정부들과 추가 공급 논의를 이어갈 계획이다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr