서울시, 관광업계 생존자금 지원 범위 늘린다…내달 1일까지 추가모집

[아시아경제 임철영 기자] 서울시가 코로나19로 최악의 해를 보낸 관광업계 회복을 지원하는 ‘서울 관광업 긴급생존자금’에 대한 1차 접수를 완료하고 내달 1일까지 690개사를 대상으로 추가 모집을 실시한다고 17일 밝혔다.

서울시는 코로나19로 산업 생태계 붕괴 위기에 몰린 관광업계를 지원하기 위해 1500개사에 업체당 100만 원의 ‘서울 관광업 긴급생존자금’ 지원을 추진 중이다.

이번 추가 모집에서는 지난 1차 모집 때 신청하지 못한 업체를 포함해 지원대상 범위를 확대해 어려움을 호소하는 관광업계에 폭 넓게 지원될 수 있도록 했다. MICE 업종 중 포함되지 않았던 전시산업발전법 상 전시사업자(전시주최업, 전시디자인설치업, 전시서비스업)과 관광진흥법 상 관광식당과 관광면세점을 지원 대상에 새롭게 추가했다.

지원 기준은 소기업 매출액 규모 이하이면서 정부 3차 재난지원금(소상공인 버팀목자금) 대상으로 현재 영업 중인 업체여야 한다. 업종별로 매출액, 고용조건 등이 상이하므로 공고된 대상 요건을 확인해야 한다.

코로나19 확산 방지를 위해 서울관광재단 홈페이지에서 온라인으로만 신청을 받는다. 지원금은 대상여부 확인을 거쳐, 4월 5일부터 순차적으로 지급될 예정이다.

주용태 서울시 관광체육국장은 “코로나19로 최악의 시기를 맞은 서울관광이 위기를 극복하고 회복단계로 나아갈 수 있도록 폭넓고 두터운 관광업계 생존자금 지원이 시급하다”며 “서울시는 이번 긴급생존자금을 사각지대 없이 지원할 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다. 추가적인 업계 지원 방안을 고민 중에 있다. 코로나 이후 뉴노멀 시대의 서울 관광 활성화를 준비하기 위한 정책과 콘텐츠 확충에도 지속적인 노력을 기울이겠다”고 말했다.

