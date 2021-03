국민연금, 삼성물산 이사 선임 '찬성'…이사 보수 한도 '반대'

[아시아경제 박소연 기자] 국민연금은 오는 19일 열리는 삼성물산 정기 주주총회에서 재무제표 승인과 이사 선임 안건을 찬성하기로 했다.

국민연금 수탁자책임전문위원회(수탁위)는 16일 회의를 열어 삼성물산의 정기 주총 안건에 대한 의결권 행사 방향을 이같이 결정했다.

다만 이사 보수 한도 승인과 관련해서는 '경영성과 미연계'를 이유로 반대표를 던지기로 했다.

수탁위는 같은 이유로 만도의 정기 주총 안건인 이사 보수 한도 승인에 대한 반대 결정을 내렸다. 만도의 다른 안건인 재무제표 승인과 사내이사 선임에 대해서는 찬성하기로 했다.

수탁위는 또 하이트진로의 주총 안건인 재무제표 승인, 이사 보수 및 상여금 지급 한도액 승인 등 2건에 대해서는 찬성으로 결정했다.

국민연금의 의결권 행사 방침은 기금운용본부 자체 내부 투자위원회나 최고 의결기구인 기금운용위원회 산하 수탁위에서 결정한다. 투자위에서 결정하기 곤란한 사안은 수탁위로 넘겨 논의한다.

