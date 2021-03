SSG닷컴, 봄맞이 골프 라방…“상품 추천부터 원포인트 레슨까지”

[아시아경제 임춘한 기자] SSG닷컴은 오는 18일과 19일 쓱라이브를 통해 볼빅, 젝시오, 스릭슨 등 글로벌 브랜드의 골프용품을 특가에 판매한다고 17일 밝혔다.

이번 방송에는 국내 KPGA, KLPGA 출신 프로가 직접 출연해 상품 소개에 나선다. 실전에서 즉시 활용 가능한 스윙 팁, 비거리를 늘리기 위한 원포인트 레슨 등 골프 초심자를 위한 유익한 정보를 풍성하게 준비했다.

첫 방송은 18일 오후 8시부터 시작되며 KLPGA 출신 강민주 프로와 김민이 프로가 출연해 볼빅의 레인지파인더 V2(거리측정기), 스컬 라이크라 장갑 등 인기 골프용품 20여 종을 최대 60% 할인한 가격에 판매한다.

판매 상품 중 TOUR S4 브이포커스(골프공)은 다음달 1일 출시 예정인 상품으로 이번 방송을 통해 국내 최초로 공개된다. 또한 5분 이상 라이브방송 시청 시 전 상품에 적용 가능한 5% 할인 쿠폰을 제공하며, 일부 상품 구매 시 볼빅 골프공 세트(4구) 또는 KF80 마스크(5매)를 추가로 증정한다.

19일 오후 8시에 진행되는 신세계백화점 골프페어 기념 라이브방송에서는 국내 골프클럽 판매 1위 브랜드인 젝시오의 여성용 클럽 젝시오11 레이디스, 프리미엄 라인 젝시오 프라임 부터 스릭슨의 원온 드라이버 모델인 ZX시리즈 등 상품 20여 종을 최대 30% 할인한 가격에 구매할 수 있다. KPGA 출신 장재식 프로와 문성모 프로가 함께 출연할 예정이다. 방송 당일 자정까지 구매 고객 전원에게 SSG머니를 10% 적립해주는 이벤트를 실시한다.

SSG닷컴 관계자는 “본격적인 골프 시즌을 앞둔 만큼 골퍼들이 선호하는 상품과 할인 혜택 위주로 이번 방송을 기획했다”며 “향후에도 고객이 열광할 수 있는 다양한 볼거리를 라이브방송을 통해 선보일 계획”이라고 밝혔다.

