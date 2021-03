김지현 "50세, 허리 26인치 비결?…매일 아침 몸무게 재"(체크타임)

[아시아경제 김봉주 기자] 룰라 출신 가수 김지현이 50세의 나이에도 완벽한 몸매를 자랑하는 이유를 밝혔다.

지난 15일 방송된 MBN '한번 더 체크타임'에는 김지현, 홍성덕 부부가 출연했다.

김지현은 "결혼 전보다 체중이 7~8kg 쪘다. 그런데 사실 먹는 양은 오히려 제가 더 많이 먹는다. 도대체 남편이 왜 살이 찌는지 모르겠다"고 했다.

이수지는 김지현에게 "선배님이 인터뷰 때 날씬하지 않아서 허리 사이즈를 공개 못한다고 했다. 근데 작가님이 추궁한 결과 허리둘레가 26인치라고 한다"면서 "50세에 26인치면 관리를 얼마나 열심히 하신 거냐"고 말했다.

이에 김지현은 "매일 아침 일어나 몸무게를 잰다. 그게 버릇이 됐다. 저는 방송을 하지 않나. 언제든 방송하기 힘들지 않게 갑자기 몸무게가 느는 건 자제 해야겠다 해서 몸무게를 재면서 그날 먹는 음식도 정한다"고 답했다.

김봉주 기자 patriotbong@asiae.co.kr