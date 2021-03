생명 구해준 수의사 잊지 않은 코끼리…12년 만에 만나 '코인사'

12년 전 치명적 기생충 질환…수개월 치료받아

익숙한 울음소리 듣고 다가가 재회

[아시아경제 김봉주 기자] 태국의 야생 코끼리가 12년 전 자신을 치료해준 수의사를 다시 만나자 바로 알아보며 반가워해 훈훈함이 전해지고 있다.

15일(현지시간) 주요외신에 따르면 태국 국립공원·야생동식물보호국(DNP) 소속 수의사인 파타라폴 마니온은 지난 13일 페이스북에 자신이 과거 치료했던 코끼리와 다시 만났다고 밝혔다.

게시물이 올라온 3월13일은 태국에서 '코끼리의 날'이다.

파타라폴은 최근 순찰 중 귀에 익숙한 코끼리 울음소리를 들었다.

소리가 들리는 곳으로 다가가 보니 해당 코끼리는 자신이 2009년 치료해줬던 '플라이 탕'이라는 수컷 코끼리였다.

현재 31살로 추정되는 '플라이 탕'은 당시 태국 남부 라용의 삼림지대에서 치명적인 기생충 질환인 트리파노소마증(trypanosomiasis)에 걸린 채 발견됐다.

코끼리는 열이 나고 식욕이 없었으며 얼굴과 목, 배가 부어 있었다.

또 눈에는 염증이 생겨 있었고, 빈혈까지 있어 생명이 위독한 상황이었다.

코끼리는 북부 람빵으로 옮겨져 파라타폴 등 DNP 소속 수의사들에게 치료를 받았다.

다행히 코끼리의 상태는 호전되기 시작했고, 수개월 뒤 자연으로 돌아갔다.

파라타폴은 12년 만에 '플라이 탕'과 만나 조심스럽게 손을 내밀었더니 그 역시 코를 뻗어 내 손을 접촉하며 '코인사'로 답했다고 전했다.

이 모습은 함께 있던 직원에 의해 사진으로 담겼다.

파라타폴은 "플라이 탕은 야생에 길든 탓에 사나운 성격이었지만, 처음에는 병 때문에 매우 약했고 완쾌까지 시간이 걸렸다. 그는 매우 똑똑했고, 스스로 돌볼 줄 알았다"라고 말했다.

이어 "최근 다시 만났을 때 우리는 서로를 기억하고 인사했다. 그의 행동은 분명히 나를 잊지 않은 모습이었다. 매우 특별한 순간이었다"라고 적었다.

김봉주 기자 patriotbong@asiae.co.kr