택진이형, 지난해 연봉 184억원 받았다

[아시아경제 부애리 기자] 김택진 엔씨소프트 대표가 지난해 보수로 총 184억1400만원을 받았다.

엔씨소프트가 16일 공개한 사업보고서에 따르면 김 대표는 지난해 급여 21억1600만원, 상여금 162억7900만원, 기타 근로소득 1900만원 등을 받았다.

이는 전년 대비 2배 가까이 증가한 수치다. 김 대표는 2019년에는 94억5000만원의 연봉을 받았다. 2018년에는 138억3600만원을 수령했다.

엔씨는 이와관련 "이사보수한도의 범위 내에서 임원 페이밴드(Pay Band)와 지난해 임원 기준 인상률, 동종업체 수준 등을 종합적으로 고려해 보상위원회에서 연간 급여를 총 22억원으로 결정했다"고 설명했다.

단기 성과 인센티브는 모바일 사업의 성공에 대한 영향력 확대 등을 고려해 57억7530만원이 지급됐다.

특별 장기 인센티브의 경우에 대해 회사 측은 "대표이사로서 리니지M, 리니지2M의 개발·상용화 추진을 최일선에서 선도해 모바일 게임 매출 1,2위 동시 달성 성과를 감안해 90억원 지급을 결정했다"고 밝혔다.

한편 같은날 공개된 네이버의 사업보고서에 따르면 한성숙 네이버 대표는 지난해 34억5900만원의 보수를 받았다. 네이버 창업자인 이해진 글로벌투자책임자(GIO)는 19억7500만원을 수령했다.

한 대표는 지난해 급여 12억원, 상여금 22억3500만원, 기타 근로소득 2400만원 등을 받았다.

이 GIO는 급여 12억4000만원, 상여금 5억6000만원, 기타 근로소득 1750만원 등을 받았다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr