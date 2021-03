박범계 "LH 특검, 신속하고 철저한 수사 촉구 차원서 나온 얘기"

[아시아경제 송승윤 기자] 박범계 법무부 장관이 16일 한국토지주택공사(LH) 사태 특검 추진과 관련해 "신속하고 철저한 수사 촉구 차원에서 얘기가 나온 것으로 안다"고 밝혔다.

박 장관은 국회 법사위 전체회의에서 국민의힘 조수진 의원의 질의에 "그만큼 LH 사건이 국민적 공분을 일으켰기 때문"이라며 이같이 답했다.

박 장관은 여당에서 먼저 특검을 요청한 것이 법무부와 검찰에 대한 불신 때문 아니냐는 말에 대해선 "꿈에도 생각해본 적 없다"고 일축했다.

전날 전국 고검장 간담회와 관련해선 "이번처럼 국민적 공분을 일으키는 사건은 경찰과의 유기적 협력하에 검찰이 수사에 관여할 여지를 만들어 달라는 고검장들의 의견이 있었다"며 "저도 일정 부분은 수사권 개혁의 큰 틀 안에서 한 번 고려해볼 필요는 있지 않으냐는 생각을 가져 봤다"고 말했다.

박 장관은 김학의 전 법무부 차관 불법 출국금지 의혹 사건 수사팀의 검사 파견 연장을 불허한 것에 대해선 "수사를 못 하게 할 생각은 추호도 없다"며 "그럴 것이라면 인사를 했을 것"이라고 밝혔다.

박 장관은 김진욱 공수처장이 검찰로 사건을 이첩한 데 대해 자신이 대노했다는 보도에는 "그런 적 없다"고 부인했다.

또 한명숙 전 국무총리 사건 수사팀의 모해위증교사 의혹 사건에 대해서는 "신속하게 결론을 내야 한다는 점에 공감한다"며 "오늘 중에 기록 보는 걸 마치려고 한다. 내일이나 모레쯤 한 트랙으로 그간 감찰·수사 절차상의 문제점을 보고 다른 트랙으로 실체관계를 보려 한다"고 설명했다.

박 장관은 중대범죄수사청(중수청) 설치 추진과 관련해서는 "(윤석열 전 검찰총장의 거취가) 전혀 변수가 아니다"라고 강조했다.

박 장관은 윤 전 총장을 쫓아내려 중수청법을 추진한 것 아니냐는 말에는 "윤 전 총장이 사퇴 결심을 하기 전부터 이미 당에서 중수청 법안에 대해 신중히 접근해 왔다"고 답했다.

박 장관은 중수청법 추진 '속도조절'에 관한 당청간 이견 여부에 관해서도 "대통령의 말씀과 당론이 다르지 않다고 생각한다"며 "같은 지향을 갖고 같은 방향으로 수렴할 것"이라고 했다.

송승윤 기자 kaav@asiae.co.kr