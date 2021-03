경실련경기도協 "경기도의원 투기 전수조사해야"

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경실련경기도협의회가 경기도의원 전체에 대해서도 투기 전수조사를 해야 한다고 주장했다.

협의회는 16일 한국토지주택공사(LH) 직원 땅 투기 의혹이 공직자 전반으로 확산하는 것과 관련해서 도의원 전체를 대상으로 부동산투기 의혹 전수조사에 착수하라고 경기도의회에 촉구했다.

협의회는 이날 보도자료를 내고 "이미 언론을 통해 경기도의원들의 투기의심 정황이 나오기 시작한 상황에서 도의원의 지위와 정보를 이용해 투기한 정황을 확인해야 한다"며 이같이 주장했다.

이어 "경기도의회는 즉시 외부 인사가 참여하는 전수조사위원회를 구성, 개발구역 및 인근 부동산을 모두 포함해 도의원 전원의 투기 여부를 조사한 뒤 적발되는 의원은 제명을 포함한 강력한 징계를 해야 한다"고 밝혔다.

협의회는 공직자들의 부동산 투기를 막을 재발 방지대책 마련도 촉구했다.

최근 3기 신도시인 경기 부천 대장지구와 용인반도체클러스터 인근의 처인구 묵리 땅 등을 매입한 것과 관련해 도의원들의 땅 투기 의혹이 잇따라 제기되고 있다.

