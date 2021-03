광주銀 "KJ카드로 생활요금 자동납부하고 캐시백 받으세요"

[아시아경제 김효진 기자] 광주은행은 KJ카드 고객을 대상으로 오는 6월30일까지 ‘2021 상반기 생활요금 자동납부 이벤트’를 실시한다고 16일 밝혔다.

이벤트는 광주은행 신용카드로 생활요금 자동납부를 신청한 개인고객(신용·체크카드)에게 최대 2만8000원까지 캐시백을 제공하는 내용이다.

이벤트 기간 중 아파트관리비 자동납부를 신규 신청한 고객에게 1회·추가 납부 시 각 5000원씩 최대 1만원을 캐시백하고 한전 전기료 자동납부를 신규 신청한 고객에게 1회·추가 납부 시 각 3000원씩 최대 6000원을 캐시백한다.

도시가스 자동납부를 신규 신청한 고객에게는 1회·추가 납부 시 각 3000원씩 최대 6000원을 캐시백하고 학부모 부담금 자동납부 신규 신청한 고객에게 1회·추가 납부 시 각 3000원씩 최대 6000원 캐시백을 제공한다.

자세한 내용은 광주은행 인터넷뱅킹, 스마트뱅킹, 모바일웹 또는 가까운 영업점과 고객센터에서 확인할 수 있다.

김효진 기자 hjn2529@asiae.co.kr