체육인 인권보호 … 폭력·인권침해 등 누구나 신고 가능

'경남 스포츠 인권침해 신고센터' 운영

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경상남도는 17일부터 경남 체육인의 인권 보호 및 스포츠 비리 예방을 위해 '경남 스포츠 인권침해 신고센터'를 운영한다.

'경남 스포츠 인권침해 신고센터'는 경남도, 경남도체육회, 경남도 장애인체육회 누리집을 통해 개설된다.

경남도민 누구나 체육계의 각종 폭력 등을 신고 센터로 실명이나 익명으로 신고할 수 있다.

도는 경남도체육회, 민간조사원과 함께 전담팀을 구성해 신고 사항을 공동 조사한다.

조사 결과에 따라 관련자 징계 등을 요구하고 심각한 사안에 대해서는 사법기관에 고발할 예정이다.

피해자에 대해서는 관련 기관과 연계해 심리상담, 법률지원 등 실질적 지원 방안도 추진한다.

또한 6월부터는 도내 전 직장운동경기부 선수단을 대상으로 인권 침해 실태를 조사한다.

지도자와 선수들 간, 선수와 선수들 간 성추행, 성폭행, 폭언, 따돌림 등 인권침해 경험을 정기적으로 조사하고, 조사 결과에 따라 '맞춤형 개선방안'을 마련할 예정이다.

아울러, 도는 상·하반기 2회에 걸쳐 경남도체육회와 협업으로 인권 향상 교육도 병행한다.

성폭력 예방 교육기관과 연계한 팀별 찾아가는 인권 향상 교육, 권역별 통합 교육 등을 통해 인권 인식 개선을 도모할 계획이다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr