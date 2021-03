이상익 함평군수, 국고 예산 확보 선제 대응 ‘총력’

[함평=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 이상익 함평군수가 지난 15일 국회를 방문해 빛그린 국가산업단지 진입도로 확장 및 개설 등 총 3개 사업에 대해 필요성과 타당성을 설명하며 국비 반영을 위한 지원을 건의했다.

16일 군에 따르면 이 군수는 이날 진선미 국회 국토교통위원회 위원장과 주철현 국회의원 등을 찾아 면담을 하고 국고 예산 확보 중점 대상 사업과 관련해 당위성과 타당성을 설명하는 등 국비 반영을 위한 최대한의 지원을 요청했다.

주로 주민 편익을 위한 국비 사업에 대해 연차적 국비 지원의 필요성을 적극 피력한 것으로 알려졌다.

이 군수가 이날 건의한 주요 현안 사업은 ▲빛그린 국가산업단지 진입도로(함평 방면) 확장 및 개설 건의(100억 원) ▲함평천 하천환경 정비사업(50억 원) ▲2021년 농촌협약 공모사업 선정 건의(428억 원) 등 총 3개 사업 578억 원이다.

이상익 군수는 “장기화한 코로나19 여파로 재정 여건이 예년보다 더욱 어려울 것으로 예상되지만 우리 군 지역현안사업 확보를 위해 지속해서 정치권·중앙부처 할 것 없이 수시로 방문해 국비 예산을 최대한 확보할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

