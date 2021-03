[클릭 e종목]"우리기술투자, 두나무 美 증시 상장시 10조 가치"

[아시아경제 박형수 기자] 리서치알음은 쿠팡이 뉴욕증시에 상장해 시가총액 100조원을 넘어선 것과 관련해 한화투자증권 한화투자증권 003530 | 코스피 증권정보 현재가 2,975 전일대비 155 등락률 +5.50% 거래량 4,639,382 전일가 2,820 2021.03.16 09:35 장중(20분지연) 관련기사 작년 4Q 퇴직연금 DC형 수익률 1위는 '한화투자증권'한화투자증권, 주가 2985원 (4.55%)… 게시판 '북적'한화투자증권, 주가 2785원 (3.53%)… 게시판 '북적' close 과 우리기술투자 우리기술투자 041190 | 코스닥 증권정보 현재가 6,040 전일대비 900 등락률 +17.51% 거래량 19,383,232 전일가 5,140 2021.03.16 09:35 장중(20분지연) 관련기사 우리기술투자, 검색 상위 랭킹... 주가 -4.38%우리기술투자, 투자자 검색 급증... 주가 4800원(3.23%)우리기술투자, 검색 상위 랭킹... 주가 1.32% close 를 주목할 필요가 있다고 16일 분석했다.

최성환 리서치알음 수석연구원은 "미국 1위 코인거래소 코인베이스(Coinbase) 기업공개(IPO)와 관련해 업비트 운영사 두나무 기업가치도 재평가 받을 것"이라고 설명했다.

그는 "IPO 예정인 미국 1위 코인거래소 코인베이스가 100조원 가치를 증명한다면 코인베이스 거래금액을 뛰어넘고 있는 업비트는 최소 10분의 1 가치로 평가받을만 하다"고 덧붙였다.

이어 "업비트 운영사인 두나무 지분을 보유한 한화투자증권과 우리기술투자에 주목해야 하는 이유"라고 강조했다.

리서치알음에 따르면 업비트는 국내 가상화폐 거래대금 70% 이상을 점유하고 있다. 최근 국내 가상화폐 전체 하루 거래금액은 16조6947억원에 달했다.

최 연구원은 "3월 14일 기준 업비트 하루 거래대금은 약 14조원"이며 "지난해 하루 평균 1조~2조원을 유지하던 것보다 7배 이상 급증했다"고 강조했다. 그는 "두나무는 업비트의 기본 수수료율 0.05%를 적용하면 하루 수수료만 70억원 가량을 거둬들인 것으로 추정한다"고 분석했다.

한화투자증권은 올해 2월 퀄컴의 두나무 지분 6.15%를 583억원에 매입했다. 두나무 지분 매입 당시 기업가치를 1조원가량으로 평가했다. 우리기술투자는 2015년부터 현재까지 두나무 지분 8.03%를 56억원에 매입했다.

최 연구원은 "코인베이스는 지난해 매출액 1조 4500억원, 영업이익 4640억원을 기록했다"며 "업계에서는 나스닥 상장 시 기업가치가 100조원에 이를 것으로 추정하고 있다"고 했다. 아울러 "코인베이스 상장 후 두나무 기업가치가 10조원 규모로 재평가될 경우 우리기술투자가 보유한 지분가치는 8000억원에 달한다"고 덧붙였다.

최 연구원은 "두나무가 상장요건이 덜 까다롭고 자금 조달이 용이한 미국 상장을 추진할 때 10조원가량의 밸류에이션 부여가 가능하다"며 "올해 들어 국내 가상화폐 거래액이 급증하고 있어 코인베이스 대비 10분의 1 수준의 평가는 무리없는 수준으로 판단한다"고 말했다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr