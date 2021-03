"로밍처럼 쉽게" SKT, 34개 통신연합과 5G 데이터 허브 구축

5G MEC 허브 구축해

통신사간 플랫폼 연동

SK텔레콤, 싱가포르 싱텔과

5G 클라우드 게임 구동 성공

올해 호주, 태국 기업과 허브 고도화

[아시아경제 차민영 기자] 한국의 5G 서비스가 국내를 넘어 아시아, 중동, 아프리카 등 글로벌 시장에서 빠르게 유통될 수 있는 기반이 마련됐다.

SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 255,500 전일대비 1,500 등락률 -0.58% 거래량 46,217 전일가 257,000 2021.03.16 09:21 장중(20분지연) 관련기사 이베이코리아 예비입찰 D-1…SKT 반전 드라마 쓸까이통 3사 주총에 쏠린 통신업계의 눈외국인, 4주만에 '사자'…포스코 가장 많이 담아 close 은 9억명의 가입자를 보유한 34개 통신사 연합체인 브릿지 얼라이언스와 협력해 5G 서비스도 해외 로밍처럼 손쉽게 해외와 연동 가능한 통신 환경을 구축한다고 16일 밝혔다.

전 세계 통신사들은 5G 서비스의 핵심 인프라로 꼽히는 5G MEC(모바일 에지 컴퓨팅)에 투자를 아끼지 않고 있다. 이는 일반 소비자나 기업 이용자에 가까운 기지국에 소규모 데이터센터를 위치시켜 초저지연 통신과 기업 데이터 보호 기능을 제공하는 5G 기술이다.

SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 255,500 전일대비 1,500 등락률 -0.58% 거래량 46,217 전일가 257,000 2021.03.16 09:21 장중(20분지연) 관련기사 이베이코리아 예비입찰 D-1…SKT 반전 드라마 쓸까이통 3사 주총에 쏠린 통신업계의 눈외국인, 4주만에 '사자'…포스코 가장 많이 담아 close 은 지난해부터 브릿지 얼라이언스 내 태스크포스(TF) 활동을 통해 싱가폴 1위 통신사 싱텔과 5G MEC 허브를 구축해왔다. 아시아 지역 서버 격인 5G MEC 허브를 통해 5G 클라우드 게임 ‘월드 오브 워쉽’을 한국과 싱가포르에서 동시 구동했다. 게임 개발사 워게이밍도 검증에 동참했다. 허브 구축을 마치면 한국 5G 서비스와 싱가폴 5G서비스 간 매끄러운 데이터 연결 통로가 만들어진다.

SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 255,500 전일대비 1,500 등락률 -0.58% 거래량 46,217 전일가 257,000 2021.03.16 09:21 장중(20분지연) 관련기사 이베이코리아 예비입찰 D-1…SKT 반전 드라마 쓸까이통 3사 주총에 쏠린 통신업계의 눈외국인, 4주만에 '사자'…포스코 가장 많이 담아 close 은 지난해 12월 세계 최대 클라우드 기업 아마존웹서비스(AWS)와 국내 최초로 5G 에지 클라우드 서비스를 출시한 경험을 바탕으로 브릿지 얼라이언스 내에서도 주도적 역할을 맡았다. 올해는 호주 통신사 옵투스, 태국 통신사 AIS와 손잡고 5G MEC 허브 상에서 5G 서비스 앱을 자유롭게 올리고 다운로드 받는 기능도 구현할 예정이다.

5G 서비스를 출시하는 기업들이 브릿지 얼라이언스가 운영하는 5G MEC 허브를 통해 글로벌 통신사들의 5G MEC를 손쉽게 이용하도록 지원할 계획이다. 현재는 5G MEC를 이용하려면 각국의 통신사마다 개별 계약을 맺어야 하는 제약이 있다.

이동기 SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 255,500 전일대비 1,500 등락률 -0.58% 거래량 46,217 전일가 257,000 2021.03.16 09:21 장중(20분지연) 관련기사 이베이코리아 예비입찰 D-1…SKT 반전 드라마 쓸까이통 3사 주총에 쏠린 통신업계의 눈외국인, 4주만에 '사자'…포스코 가장 많이 담아 close 5GX MEC Product담당은 “전세계 통신사들이 5G 서비스를 확대하기 위해 5G MEC 구축 및 통신사간 연동에 힘쓰고 있다”며 “ SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 255,500 전일대비 1,500 등락률 -0.58% 거래량 46,217 전일가 257,000 2021.03.16 09:21 장중(20분지연) 관련기사 이베이코리아 예비입찰 D-1…SKT 반전 드라마 쓸까이통 3사 주총에 쏠린 통신업계의 눈외국인, 4주만에 '사자'…포스코 가장 많이 담아 close 이 글로벌 5G MEC 시장을 주도하는 게임 체인저가 될 것”이라고 밝혔다.

걱취 브릿지 얼라이언스 CEO는 “아시아 지역을 시작으로 5G MEC 허브와 각국의 에지 클라우드를 연동하는 에코 시스템을 구축하고 있다”며 “전세계 기업과 개발자들이 고성능, 초저지연 5G MEC 인프라를 활용하는 세상이 열릴 것”이라고 강조했다.

데니스 웡 싱텔 기업 무선상품?플랫폼 담당 부사장은 “팬데믹 시대에 클라우드 게임이 폭발적인 인기를 끌고 있는데, 이번 5G MEC 연동 성공으로 한 단계 업그레이드된 게임 환경을 제공할 수 있게 됐다”며 “브릿지 얼라이언스와 함께 5G MEC 허브를 지속 고도화해 혁신적인 5G 서비스를 전세계 어디서든 이용할 수 있는 환경을 만들겠다”고 밝혔다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr